中職／腦內小劇場想起申皓瑋 林泓育賣命衝二壘

本季中職最高薪野手林泓育今天跑得很忙碌，一支二壘打、一支三壘打讓他跑起來，他自承二壘打時的腦中小劇場，想起兩天前在桃園球場被申皓瑋助殺死在二壘上，那種熟悉的感覺又出現，原聲帶還原當下：「哇哇哇哇！差一點，啊safe，緊張一下。」

樂天桃猿隊今天以10：7擊敗富邦悍將隊，林泓育獲選單場MVP，單場2支長打、2保送，貢獻3打點、跑回3分。

林泓育今天的前兩打席，先在第2局敲二壘打，第5局在滿壘時敲三壘打，助陣猿隊單局10人次、7安打、5分大局。

兩支長打讓他跑跑跑，林泓育透露那支二壘打其實擊球節奏沒有很好，運氣成分比較高，「那支跑到要死，上次在桃園被申皓瑋傳二壘死掉，這次那種感覺又來了。」拚命跑上壘，才讓他鬆了一口氣。

至於滿壘時的三壘打，林泓育表示，「當下想用出局數換到一分，可以跑到三壘因為球滾到後面。」

林泓育去年打擊率僅2成58寫下生涯最慘賽季，失去NPC風采；今年開季前3戰累積12打數敲出5安打、打擊率4成17，包括2支二壘打、1支三壘打，開季狀況不俗。

林泓育對此提到，「這是結果，我都是做一樣的準備，春訓做一樣的事情，只差今年開季比較晚，節奏放慢一點。」