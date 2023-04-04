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中職／5分差推豪勁是因有忌憚 曾豪駒：悍將近況好

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿豪勁9局上場關門挨了一支兩分砲，仍幫助球隊守下勝利。記者余承翰／攝影
樂天桃猿豪勁9局上場關門挨了一支兩分砲，仍幫助球隊守下勝利。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天以10：7擊敗富邦悍將隊，9局下握有5分領先仍推出守護神豪勁，引起外界好奇，總教練曾豪駒賽後解釋，是考慮到悍將近況所做的調度。

猿隊今天攻勢兇猛，全場16支安打、串回10分，帶著10：5領先進入9局下，出現在投手丘上的男人依然是豪勁，投1局被敲4安打，因為高國輝的兩分砲掉分，仍為球隊守下勝利。

包括今天在內，桃猿打3場、豪勁上3場，此役在5分差的情況下依然將守護神推派上場，難免引起討論，曾豪駒解釋調度思維。

「因為對方最近狀況不錯，有想過其他投手，但如果製造危機，也是要推豪勁。」曾豪駒強調，不是不相信其他投手，但考慮到悍將近況不錯，「5分讓豪勁去守起來，以勝利為目標。」

被問到是否感受到今年悍將的不同，曾豪駒表示，「他們一直以來都不錯，整體狀況從熱身賽就看得出來今年的準備很好。」

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

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