中職／桃猿16安密集掃射打穿悍將 僅存的不敗球隊

樂天桃猿隊打線進新莊棒球場逞威，今天16支安打密集掃射，終場以10：7擊敗富邦悍將隊，猿隊的本季第2勝到手，也是賽季開打4天以來僅剩的不敗球隊；悍將、味全龍隊、統一獅隊都有1敗，中信兄弟隊則是1勝3敗暫居墊底。

猿隊此役由新洋投霍爾先發，投5.1局被敲7安打、失4分，隊友火力夠雄厚，助他的中職初登板就拿下勝投。

兩隊前2局各1分進袋，悍將先發投手江國豪第3局的投球碰到隊友守備攪局，三壘手辛元旭、右外野手孔念恩相繼失誤，讓他這局沒被敲安就丟掉1分。

江國豪第5局又是危機四伏，沒拿到出局數，就因2安打、1保送形成滿壘，林泓育掃出清壘三壘打，這一棒讓江國豪收工，最終僅投4局被敲6安打、失6分（責失5分），猿隊則在第5局打了10人次、敲出7安打，攻下5分大局。