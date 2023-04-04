中職／129！陳韻文追平「餅總」紀錄 並列史上救援王

統一獅隊的本季首勝，伴隨著終結者陳韻文的紀錄之夜誕生，成功把關1：0勝利同時，他的生涯第129次救援成功到手，追平自家教頭林岳平的紀錄，並列中職史上救援王。

面對中信兄弟隊先發投手吳哲源，獅隊前4局有3局三上三下，第3局無人出局就連兩棒敲安的大好局面，攻勢依然無功而返，兩隊以0：0僵持，直到5局下林岱安、林靖凱接連敲安，陳傑憲補上安打，獅隊終於攻下本季第1分。

獅隊洋投布雷克先發6.2局、無失分，被敲2安打、3保送，第7局兩出局後，曾頌恩打出三壘方向滾地球，三壘手林子豪傳偏，一壘手林益全離開壘包跳接同時，伸長了手也未能觸碰到曾頌恩，獅隊提出挑戰未獲改判，曾頌恩靠失誤上壘，劉予承在此時接手投球，K掉福來喜，守住1：0領先。

陳韻文9局上登板，面對王威晨、陳子豪先抓下出局數，接著被陳文杰敲出安打，隨著岳東華打出右外野飛球進手套，陳韻文拿到本季第1次救援成功，也是生涯第129次，追平「餅總」的紀錄，接下來的每一次救援成功都是中職新標竿。

獅隊的本季首戰在昨天以0：7遭到兄弟完封，加上此役的前4局，開季前13局沒有得分，今天全場也僅1分進袋，贏得相當辛苦。