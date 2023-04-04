U18東岸聯盟／當學弟榜樣！ 陽益政、杜禹鋒、陽念祖拚選秀

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊高三球員當榜樣，4強賽陽益政後援3局無失分拿下勝投，杜禹鋒、陽念祖攻勢串聯送回致勝分，率隊晉級冠軍戰，3人畢業後也將挑戰中職選秀。

2023年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊4強與善化聯隊交手，陽益政5局接手後援，用42球投3局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，幫助球隊守住平手局面，也讓球隊後半段有機會搶分超前，是拿勝功臣。

東體白隊6局靠著杜禹鋒三壘打、陽念祖適時安打送回致勝分，終場以2比1拿勝、晉級冠軍戰。

東體白隊總教練陳峰岳表示，陽益政過去比較讓教練團擔心的部分是開局不穩，但近幾場比賽讓他定位後援，他也有辦法後援穩守吃局數，完成教練團安排的任務，陽益政保送率低、能投球數量多，直球和變化球的搭配都是他的優勢。

杜禹鋒和陽念祖是東體白隊穩固的二壘、游擊防線，陽念祖運動能力佳，也有在重量訓練上下功夫，打擊方面慢慢從短槍轉型成具有中長程砲火的打者，若身材可以練得更壯，陳峰岳認為陽念祖的天花板很高。

陳峰岳評價杜禹鋒球感和球商都很好，攻守跑整體性都很不錯，也是很有領導能力的球員，關鍵時刻總能挺身而出幫助球隊。

東體白隊今天一日兩戰，4強擊敗善化聯隊晉級冠軍戰，冠軍戰以2比4不敵新北市聯隊，但拿下亞軍已經是隊史最佳。