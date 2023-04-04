U18東岸聯盟／邱鑫冠軍戰關鍵安 想再拚U18國手

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊外野手邱鑫冠軍戰有好表現，適時安打送回球隊超前分，邱鑫也是備受球探關注的外野手，自評近期的突破是速度，希望今年再拚U18世界盃國手。

U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊今天冠軍戰與台東體中白隊交手，4局上打完兩隊1比1戰成平手，4局下新北市聯隊進攻，靠著安打、保送攻占得點圈，邱鑫適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數，再靠著安打跑回球隊第4分，新北聯終場以4比2奪冠。

新北聯總教練周宗志表示，邱鑫目前還在調整階段，但以近2場比賽來看，擊球的感覺和扎實度越來越好，是教練團樂意看到的部分，透過比賽慢慢找回好的感覺。

邱鑫攻守都有不錯能力，腳程速度也是一大優勢，今年畢業挑戰選秀，是備受球探關注的外野手，周宗志表示，可能因為要挑戰選秀，太想要求表現，感覺邱鑫先前擊球動作有點跑掉，但他有持續在調整。

邱鑫自評此次比賽調整狀況還可以，這次沒有特別設定每場要打幾支安打，要求把節奏和擊球的感覺做好，結果不是可以控制的，過程做好，安打自然而然就會出現。

被問起近期有沒有什麼突破？邱鑫表示是「速度」，速度一直是優勢也是最有自信的部分，在壘上時，有機會就會往下一個壘包搶進，透過上壘壓迫對手。

邱鑫坦言因為要挑戰選秀多少有壓力，太在乎外界的關注，太想要表現，反而沒有辦法保持平常心順順的打，是需要再調整的地方。

邱鑫是去年U18世界盃棒球賽班底，去年台灣隊拿下亞軍，邱鑫好表現獲選明星球員外野手獎，今年U18世界盃在台灣舉行，邱鑫表示很想要再拚高中最後一次國手，也希望在國人面前拿下冠軍。