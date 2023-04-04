中職／澄清只是巧遇技術委員 林華韋建議增列挑戰事項
富邦悍將隊昨天因促請裁決的誤判被沒收1分，罕見狀況的發生，讓領隊林華韋坦言當下很生氣，他澄清並未如網路傳言找技術委員理論，而是剛好遇到、交換意見，希望能一起讓環境變好。
悍將昨天以3：2擊敗味全龍隊之戰餘波盪漾，7局下高飛犧牲打送回的分數，因促請裁決被宣告三壘跑者提前離壘而取消，不能挑戰的判決，賽後卻證實是誤判，讓悍將吃了大虧。
網路傳言林華韋在事發當下找了技術委員理論，他澄清：「不是特別去找的，是碰到。」至於對話內容，他說：「我說我認為是誤判，他們也不否認，我是說應該要討論可不可以列為挑戰事項之一。」
林華韋進一步解釋他的論點，「我的想法是間接影響得分的，像是打者是否上壘、盜壘是否成功，都可以輔助判決，三壘跑者回本壘是直接影響能不能得分，應該要更慎重。」
開幕周就遇爭議判決，最終以裁判下二軍結案，林華韋表示尊重聯盟，但這只是一個過程，最終還是希望水準可以全面提升，「希望是有其他相關做法，看怎麼訓練裁判，我們可以使得上力的，像是春訓是不是要來更久，若有這個想法，我們也願意配合，一起把環境變得更好。」
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