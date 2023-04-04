中職二軍首戰嘉義市登場 黃敏惠受邀開球歡迎球迷來嘉看球賽
2023中華職棒二軍例行賽今天登場，開幕日由中信兄弟二軍與富邦悍將二軍在嘉義市立棒球場交手，市長黃敏惠受邀開球，投出好球，現場響起如雷掌聲；二軍賽事全季總計240場，下午開賽，今年加入台鋼雄鷹讓對戰組合更多元，賽事精彩可期。
2023年二軍例行賽熱鬧開打，首戰就在嘉義市！球迷有福了，今年有多達60多場的一、二軍賽事在這裡舉行，首場由中信兄弟對上富邦悍將，讓球迷引領期盼。二軍首場比賽過程，球員不放棄的奮戰精神，令人熱血沸騰，黃敏惠勉勵選手為自己、為球隊、為國家爭取佳績！後續在棒球場有多場精彩賽事，邀請球迷來嘉看棒球！
中華職棒副秘書長王惠民說，中華職棒二軍戰首場在嘉義市，感謝市長到場鼓勵打氣，感謝市府長期對聯盟支持，期望職棒運動順利進行，延續台灣棒球運動榮耀。
教育處長林立生說，市府向教育部體育署爭取補助，包含場地排水、草皮維護，球員休息室、訓練室、水療池等都完成更新，讓棒球場成為符合中職比賽球場，在球場比賽，27日味全龍將在棒球場和富邦悍將首戰，精彩可期，歡迎大家進場欣賞精彩比賽。
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