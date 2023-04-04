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中職／誤判受害者…賴智垣中繼成功變救援失敗 還誤以為被噓

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手賴智垣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手賴智垣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天消失的第3分之謎，最終以聯盟承認誤判結案，賴智垣8局上的登板在高飛犧牲打掉分後，還多了傳三壘的舉動，被認為「致敬」促請裁決，但本人是在渾然不知情下傳往三壘，聽到現場悍將球迷一陣吵鬧，還以為是自己被噓，「想說我怎麼了嗎？為什麼要噓我？」

悍將昨天靠高國輝的再見安打以3：2擊敗味全龍隊，爭議畫面出現在7局下，王正棠在三壘，范國宸敲出高飛犧牲打為悍將追加分數，這一分卻因龍隊促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提前離壘，跑回的分數不算，但聯盟賽後承認誤判，王正棠並未「偷跑」，悍將在判決上吃了大虧。

另一焦點是龍隊8局上靠高飛犧牲打搶下追平分後，賴智垣也把球傳給三壘手李宗賢，讓現場球迷嗨爆、對裁判開噓，外界以為賴智垣藉此舉聲援隊友，但其實他根本不知道前個半局發生了什麼事。

賴智垣解釋，前一局自己正在室內熱身，只知道球隊少了1分，但不知道實際狀況，「只是覺得少1分很可惜，3：1去丟變2：1去丟，張力又更高。」高飛犧牲打掉分後，李宗賢跟他說有機會抓提前離壘、要他傳三壘，他因補位背對球和跑者並不知道實際狀況，以為真的有機會才傳，並未外界以為的回敬促請裁決。

「完全不知道發生什麼事，聽到球迷在噓，想說什麼了，擔心是不是在噓我，想說我怎麼了嗎？」賴智垣直到投完8局上還在想，自己為何被噓。

賴智垣也是此戰的受害者之一，被記上救援失敗，但若無誤判的出現，其實應該是中繼成功，但他談及此事卻一點都不在乎，「我比較care我掉的那一分，如果我不要被打安打就不會有事。」

賴智垣表示，比起自己，先發7局失1分（無責失）的艾普勒勝投飛了更可惜，「第一次先發丟那麼好，我沒幫他守下來，有進去跟他道歉、跟他抱一下，他說不是你的問題、不要想太多，滿暖的。」

李宗賢 富邦悍將

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