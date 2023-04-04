中職／誤判受害者…艾普勒不介意勝投沒了 中文T靠媽咪支援

富邦悍將隊昨天的第3分因離奇誤判而消失，間接影響洋投艾普勒的勝投也沒了，他對此不介意，認為裁判的工作也不容易，雖是罕見判決，「但球隊有贏，才是我在乎的。」

艾普勒在中職的初登板，昨天面對味全龍隊先發7局失1分（無責失），原有機會帶著3：1退場，但因促請裁決遭判三壘跑者王正棠提前離壘，靠高飛犧牲打跑回的分數不算，聯盟賽後承認誤判。「只」在2：1之際退場，龍隊隨後在8局追平，艾普勒的勝投也沒了。

艾普勒坦言，確實是罕見的畫面、不是一個容易的判決，但相信裁判也是盡力想要做好，雖然自己的勝投沒了，但球隊有贏就好。

艾普勒擁有韓職經驗，來台投球的感受和在南韓時差異不大，「很喜歡比賽氛圍，歡呼聲很大，享受在高張力的比賽中，覺得和在韓職投起來滿像，主場球迷都很投入在幫自己的球隊加油。」他更直言，台灣球迷的他是來台至今最快樂的事。

艾普勒在熱身賽的登板，妻女在觀眾席上被捕捉到穿著印有中文「艾普勒」的帽T，艾普勒今天也解釋由來，「我媽有客製衣服、帽子的習慣，來台灣之前已經準備好，讓我們可以在這邊穿。」至於短袖版的「艾普勒」T恤，他笑答目前還沒有，「我媽咪常常寄東西來，之後可能會收到。」講完忍不住吐槽老媽，「但是寄太多來，我會帶不回去。」