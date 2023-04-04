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中職／提前離壘誤判沒收悍將1分 聯盟懲處出爐
富邦悍將隊昨天雖以3：2擊敗味全龍隊，但在判決上吃虧，聯盟承認誤判害悍將少了1分，今天公告懲處，裁判尤志欽因判決錯誤，即日起下二軍調整。
爭議畫面發生在昨天7局下，王正棠人在三壘，靠范國宸的高飛犧牲打跑回分數，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提前離壘出局，跑回的分數不算，由於屬於不能挑戰的項目，悍將只能摸摸鼻子認了，聯盟賽後確認是誤判，悍將硬生生少了1分。
聯盟今天公告懲處，「針對4月3日新莊球場味全對富邦聯盟例行賽，三壘審尤志欽於七局下因促請裁決判決富邦三壘跑壘員王正棠高飛球接殺提前離壘出局，得分不算。經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定該判決錯誤，尤志欽裁判員於本日（4/4）起降至二軍進行調整。 」
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