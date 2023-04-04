中職／愛爾達要重賞！ 快手列印抗議球迷：謝謝把我拍那麼帥

富邦悍將昨日第3分被味全龍的促請裁決變不見，靠高國輝再見安打才辛苦贏球，針對此事，聯盟賽後承認確實誤判，會於今日做出懲處。不過昨日場邊球迷在誤判發生沒多久，立即列印出轉播畫面截圖抗議引發討論，悍將應援團長在MVP頒獎時也大秀這張紙嘲諷，該名球迷還在個人IG上發表心得，官方轉播單位愛爾達則為了感謝他支持正版，今日更祭出重賞！

爭議畫面發生在7局下，王正棠敲二壘打、靠暴投進占三壘，范國宸補上高飛犧牲打，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算，但重播畫面並未顯示王正棠「偷跑」。

中職秘書長楊清瓏在賽後坦言，這確實是很嚴重的誤判，但已於事無補，悍將全隊上下氣炸，隊長范國宸與教頭丘昌榮都有明顯情緒，強調「不能挑戰的東西應該要更篤定。」

富邦悍將隊賽後MVP頒獎，秀出全彩格放截圖。記者余承翰／攝影

不過早在賽後網路討論炸鍋前，比賽中已有場邊球迷「快手」將王正棠未提早離壘畫面影印出來，並且被轉播單位愛爾達拍下，這張A4紙也成為悍將MVP頒獎時的「證物」。不少電視機前球迷敬佩這名球迷的舉動，而他的個人IG也被搜出，還發文還原當下心得，「2023富邦開幕戰，先被誤判後追平，再以國輝的再見安說再見，第一場就要這麼戲劇化嗎，今年整季都可以宇宙邦了吧，謝謝導播把我拍那麼帥，我下次會記得用MOMO的畫面，欸不是，希望不要有下次了。」

由於他截圖使用的是轉播單位愛爾達畫面，讓愛爾達體育台也開玩笑表示：「提醒球迷我們的串流服務沒有提供即時列印功能」，另外更讚許他支持正版，「經仙女主播秦于婷建議，本台決定呼喚這位球迷朋友，表揚他對於訂閱正版轉播的支持，在現場看球之際（或是出球場去列印路途時），還不忘收看愛爾達」，決定要贈送該名球迷禮物並延長收看權限。

值得一提的是棒球YT「台南Josh」也貼出「可攜式噴墨印表機」的圖片搞笑表示：「現在才知道這東西的最大潛在消費族群是棒球迷」！下方球迷則紛紛留言，「穿越寶雅去全家印一張不需要太多時間的」、「下次看到影印的店家出現在球場裡面不要太意外」、「我看到代印的商機了」！