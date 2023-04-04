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U18東岸聯盟／林盛恩敲高三首轟 新北聯晉冠軍戰

中央社／ 台東4日電
U18東岸聯盟棒球賽4強新北市聯隊4日與平鎮高中交手，新北聯投打二刀林盛恩（前左）開轟，單場2安都是長打貢獻2分打點，率隊以3比1拿勝晉級。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽4強新北市聯隊4日與平鎮高中交手，新北聯投打二刀林盛恩（前左）開轟，單場2安都是長打貢獻2分打點，率隊以3比1拿勝晉級。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽4強新北市聯隊今天與平鎮高中交手，新北聯投打二刀林盛恩開轟，單場2安都是長打貢獻2分打點，率隊以3比1拿勝晉級，林盛恩對經典賽張育成表現印象深，欣賞他場上放得開。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽4強新北市聯隊（穀保家商、鶯歌工商）與平鎮高中交手，新北聯開賽就有攻勢，1局上林盛恩敲出左外野方向全壘打，林佳緯敲安、盜上二壘，靠著失誤上到三壘，再靠著高飛犧牲打跑回第2分。

新北聯5局上攻勢再起，林盛恩適時二壘打，替球隊多添1分保險分；林盛恩今天總計4打數敲出2支安打都是長打，貢獻2分打點。

平鎮前6局都沒有拿下分數，直到7局靠著保送、安打、失誤跑回1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗；新北聯先發投手孫易磊投4局被敲3支安打，投出3次三振、2次保送，無失分，拿下勝投。

新北聯拿勝晉級冠軍戰，但賽後總教練周宗志還是很嚴肅地叮嚀球員，周宗志表示，陣中很多高三球員，包括林佳緯、邱鑫從1年級就是球隊主力，希望他們畢業前這兩個月，還是要做好該做的事情，不要態度鬆懈，影響之後不管要旅外還是要選秀的評價。

新北聯陣中投打二刀好手林盛恩是旅外潛力股，今天敲出高三首轟，周宗志表示，林盛恩本身的能力沒有問題，無論投打都一定有辦法幫助球隊贏球，投球、打擊進到職業應該都有辦法競爭，但也希望他拿出好的一面給學弟看，更積極的把自己準備好。

林盛恩表示，畢業還是旅外優先，投打兩邊沒有什麼特別的想法，就看之後如果有機會加入職業隊球團的安排。林盛恩上一次開轟是高二，今天敲出高三首轟，他表示，平鎮今天先發下勾投手林柏佑的球不好打，但知道他球不快、想辦法跟上節奏。

林盛恩有看今年世界棒球經典賽，對於張育成表現印象深刻，「感覺他在場上很放得開」，他也希望今年可以再拚U18世界盃國手資歷。

平鎮高中 棒球

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