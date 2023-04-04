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中職／從偏好1年約到簽複數年 李凱威心境轉折在最不安之際

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊李凱威。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊李凱威。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊本季新增3張複數年合約，二壘手李凱威從一開始傾向單一年合約，到最後簽下2+1年，成為不帶職棒資歷進龍隊的「小龍」中，首批獲得複數年合約的球員，他誠實吐露熱身賽時的心境轉折，正好在最需要安定感時簽下了合約。

李凱威的攻守堪稱龍隊陣中最穩定輸出的選手，被球迷稱是龍隊的NPC、低調強者，去年在年度獎項收穫金手套二壘手。春訓期間透露談薪想法時，曾提到自己傾向簽單一年、再拚一下，球隊、經紀公司則有提出複數年的想法，想法還在接近中。

龍隊昨天公布談薪結果，李凱威第一年為30萬元，第二年起依表現調薪，基本35萬元起跳，第三年最高可達46萬元。

李凱威透露，「經紀公司是建議，數字是還不錯，看我自己決定。」他的語氣帶著不好意思，坦承糾結的心情，剛好遇到有段時間熱身賽打不好，「想說那就簽了吧！」他在熱身賽的最後6場出賽，合計21打數僅1安打。

既然簽了，李凱威放寬心，「應該會成績壓力比較沒那麼重，遇到低潮不需要太過急躁，但也不是不用在意打不好啦！」第一年的30萬有達到他想要的數字，後續的調薪幅度則視成績決定是否能在第二年衝破35萬。

李凱威 味全龍

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