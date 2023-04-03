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中職／悍將消失的第3分 聯盟承認誤判、將有懲處
富邦悍將隊今天原本出現在計分板上的第3分，因為味全龍隊促請裁決，被宣告提前離壘而消失，聯盟賽後證實為誤判，相關懲處將在明天公布。
富邦悍將今天靠高國輝的再見安打以3：2擊敗味全龍隊，此役爭議畫面發生在7局下，王正棠先敲二壘打，靠暴投進占三壘，范國宸的高飛犧牲打再追加1分，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算。
問題在於重播畫面並未顯示王正棠提前離壘，但屬不能挑戰的項目，悍將只能摸摸鼻子認了，硬生生被沒收1分。
聯盟賽後說明，「針對今日新莊球場7局下促請裁決一事，秘書長已說明確認為誤判，後續相關懲處公告預計在明日（4日）發布，感謝。」
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