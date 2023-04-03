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中職／王正棠被判提前離壘 錯愕喊：打那麼久沒這樣出局過

中職／前一刻還在安慰王正棠 悍將范國宸贏球後卻對壘審爆氣

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中職／打棒球那麼久沒提早離壘過 王正棠到賽後還在氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將王正棠9局下敲出安打後興奮地吶喊。記者余承翰／攝影
富邦悍將王正棠9局下敲出安打後興奮地吶喊。記者余承翰／攝影

棒球生涯第一次被判提前離壘，王正棠超錯愕，看完影片更傻眼，直到完成賽後訪問都坦言還在氣。

富邦悍將今天以3：2擊敗味全龍隊，此役爭議畫面發生在7局下，王正棠先敲二壘打，靠暴投進占三壘，范國宸的高飛犧牲打再追加1分，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算。

王正棠形容當時心情，「超傻眼、超生氣，在下面大叫大罵，我打那麼久沒這樣出局過，覺得不太可能。」他下來後馬上就去看了重播，認為並沒有明顯提前離壘的狀況，「大家都很錯愕。」

王正棠9局下敲安上壘，延續悍將攻勢，才有後續高國輝的再見安，王正棠也自承帶著憤怒上去打，「一定要贏，一定要把隊友送到得點圈，因為我們本來就是贏，如果沒有誤判，已經拿下來。」

有趣的，8局上龍隊靠高飛犧牲打搶下追平分時，隊友賴智垣也刻意傳向三壘促請裁決、「致敬」對手，王正棠當下想什麼？他笑說：「我覺得要公平，要判out，但他那顆比較深遠，不太可能提早啦。」

富邦悍將 味全龍 棒球

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