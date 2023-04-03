中職／不能挑戰的play輕易判out 丘昌榮：對選手不公平

富邦悍將隊打完有氣的一戰，以3：2擊敗味全龍隊賽後，總教練丘昌榮有重話，「沒有很明確，這樣隨便判出局，對辛苦的選手、看球的球迷都很不公平。」

此役爭議畫面發生在7局下，王正棠先敲二壘打，靠暴投進占二壘，范國宸的高飛犧牲打再追加1分，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算。

丘昌榮當下也上場了解狀況，他賽後表示，當時告訴裁判，一分差的比賽、不能挑戰的判決，這種play要很注意看，「我相信他們（裁判）也很辛苦，他們也不願意，但不希望是這樣。」

當時未多爭執，丘昌榮坦言是因還領先1分，尊重裁判，也想說不要拐自己氣，後續也看到選手在討論，但提醒選手專心在現在的比賽比較重要，「思緒被帶走了，要趕快再帶回來。」

悍將9局下靠高國輝再見安打贏球，隊長范國宸衝向裁判理論，丘昌榮也理解他的不滿，「每個人都很想贏，一定會有情緒。」但他強調還是希望裁判要加油，「才打幾場，就有這麼多問題，如果今天因為這一分輸掉，對選手來說很可惜、也很不公平。」