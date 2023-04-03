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中職／王正棠被判提前離壘 錯愕喊：打那麼久沒這樣出局過

中職／前一刻還在安慰王正棠 悍將范國宸贏球後卻對壘審爆氣

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中職／前一刻還在安慰王正棠 悍將范國宸贏球後卻對壘審爆氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊陷入苦戰，9局下靠高國輝的再見安打，以3：2擊敗味全龍隊，比賽結束當下，隊長范國宸生氣衝向裁判理論。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊陷入苦戰，9局下靠高國輝的再見安打，以3：2擊敗味全龍隊，比賽結束當下，隊長范國宸生氣衝向裁判理論。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊計分板上的第3分被消失，比賽陷入苦戰，9局下靠高國輝的再見安打，以3：2擊敗味全龍隊，比賽結束當下，隊長范國宸爆怒衝向裁判理論，他賽後坦言有動氣，「相信不是故意，但是不可以差那麼多！」

此役爭議畫面發生在7局下，王正棠先敲二壘打，靠暴投進占三壘，范國宸的高飛犧牲打再追加1分，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，三壘審尤志欽宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算。

根據重播畫面顯示，並無明顯顯示王正棠提前離壘，也有場邊球迷跑去印了全彩格放截圖表達不滿，而悍將隨後就在8局上遭到追平，讓這1分顯得更加巨大。

比賽結束瞬間，范國宸怒氣沖沖走向裁判，被隊友連忙拉了回來，而他賽後出面受訪，思路清晰解釋自己生氣的點。

「會判提前離壘，當然覺得很誇張，這是不能挑戰的play，應該是真的滿誇張的提前離壘才會這樣判。」范國宸解釋，自己當時原本也是跟王正棠說都是經驗，但看完影片後，換他自己的情緒都起來。

范國宸直指，「我個人覺得滿離譜的，如果很明顯那當然OK，但畫面出來無法讓人信服，我覺得裁判要有公信力，聯盟應該要有更好的罰則、正視這個問題。」他坦言場上都是一瞬間的東西，裁判不容易，但不能挑戰的東西應該要更篤定。

范國宸 富邦悍將 味全龍

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