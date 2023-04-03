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中職／悍將討回消失的第3分 高國輝再見安打解氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將王勝偉（前）1局下跑回全場第一分，與隊友擊掌慶祝。記者余承翰／攝影
富邦悍將王勝偉（前）1局下跑回全場第一分，與隊友擊掌慶祝。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊的第3分被消失，造成比賽陷入苦戰，比賽隨後在8局遭到追平，悍將9局下靠高國輝代打敲再見安打解氣，終場以3：2擊敗味全龍隊，取得本季首勝。

兩軍先發投手都有稱職表現，悍將艾普勒先發7局僅被敲5安打、失1分（無責失），龍隊布里悍今天穿上錯誤印刷為「布理悍」的球衣出賽，投6局被敲6安打、失2分（責失1分）。

兩隊頻靠高飛犧牲打取分，悍將首局先靠2安打、1保送攻占滿壘，張進德的高飛犧牲打開張分數。

1：0局面僵持到6局下，張進德的一壘方向滾地球，龍隊一壘手瑪仕革斯．俄霸律尼接球失誤，讓首位打者一口氣就跑到三壘，申皓瑋再因觸身球上壘，辛元旭的打席雖造成本壘、三壘之間的出局數，孔念恩保送續堆滿壘，林哲瑄以高飛犧牲打再添分數。

龍隊則在第7局終於破蛋，同樣是靠高飛犧牲打取分，而悍將7局下的進攻，原靠范國宸高飛犧牲打送回1分，但龍隊促請裁決，三壘跑者王正棠因提前離壘被判出局、分數不算，但重播畫面並未明顯顯示王正棠「偷跑」。

龍隊隨後就在8局上追平，讓悍將消失的分數更顯巨大，兩隊以2：2進入9局下，劉俊豪、王正棠敲安，形成一、三壘有人，高國輝代打敲出再見安打一棒建功。

高國輝 張進德

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