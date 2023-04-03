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中職／象魔力府城壓制獅群只被2安 兄弟中止開季2連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
象魔力。 中信兄弟提供
象魔力。 中信兄弟提供

中職新球季開打第3天，統一獅隊在台南球迎戰中信兄弟隊，進行府城開幕戰，兄弟洋投象魔力先發6局，讓獅隊一路掛零，以優質內容奪下本季首勝，兄弟終場7：0獲勝，終止開季2連敗。

兄弟前兩天在台中洲際球場以1：4輸給樂天桃猿隊、5：7不敵味全龍隊，今天轉戰台南，象魔力、蔡齊哲、李振昌、呂彥青聯手只讓獅隊揮出5支安打，始終無法破蛋，本季首戰吞敗、對戰兄弟跨季5連敗。

兄弟打線面對獅隊洋投羅昂，3局上發動首波攻勢，兩出局後岳政華、江坤宇、陳文杰、陳子豪連續4支安打攻下3分。

獅隊始終無法突破象魔力的封鎖，前4局都是3上3下的局面，2局下胡金龍獲保送，也是唯一上壘的打者，但林益全打出雙殺，無法延續攻勢。

獅隊直到5局下兩出局後，才由陳鏞基揮出二壘打，打破象魔力無安打紀錄，不過還是留下殘壘。

兄弟6局上攻勢再起，曾頌恩內野安打後盜上二壘，岳東華適時安打掩護，攻下全隊第4分；8局上，兄弟面對獅隊第3任投手劉軒荅，再靠岳東華、黃韋盛連續二壘打追加第5分。

獅隊投手、守備9局上又出狀況，李其峰被揮出兩支安打、1次保送，加上內野兩次失誤，兄弟再得兩分，雙方差距拉大成7分，獅隊毫無能力挽回戰局。

象魔力用88球完成6局任務，只被揮出兩支安打、保送1次，投出4次三振，成為兄弟本季首位奪勝的投手，獲選單場MVP。

羅昂同樣先發6局退場，投球數97，被揮出9支安打，飆出8次三振，失4分（3分自責）吞敗。

兄弟全場揮出14支安打，岳東華賽連4打席安打，9局上獲保送，5次打擊全部上壘，攻下兩分打點；反觀獅隊只有5安，守備還出現4次失誤，林益全轉隊首戰3打數1安打。

象魔力。 中信兄弟提供
象魔力。 中信兄弟提供

岳東華 林益全

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