中職／真的有提前離壘？悍將第3分 龍隊促請裁決變不見

中職開幕周頻繁上演罕見狀況，富邦悍將隊今天7局下王正棠靠高飛犧牲打送回的分數，味全龍隊促請裁決，三壘審尤志欽宣告提前離壘，已顯示在計分板上的分數遭到沒收。

兩隊此役頻靠高飛犧牲打取分，悍將的前2分、龍隊的前2分都是高飛犧牲打搶下，其實悍將消失的第3分原本也是高飛犧牲打建功。

7局下悍將王正棠先敲二壘打，靠暴投進占二壘，范國宸的高飛犧牲打再追加1分，但龍隊投手林子昱接下來將球傳向三壘，促請裁決，裁判宣告王正棠提早離壘，形成出局數，跑回的分數不算。

根據重播畫面顯示，並無明顯顯示王正棠提前離壘；悍將第3分消失，龍隊隨後就在8局上攻下追平分，意外插曲是悍將投手賴智垣該局也刻意「致敬」，傳向三壘促請裁決。