中職／一堆子弟兵在象獅 陳献榮開球讓陳江和超開心

統一獅隊今天在台南球場迎戰中信兄弟隊，進行新球季府城首戰，賽前特別邀請南英商工前總教練陳献榮擔任開球貴賓，擔任打者的林益全和捕手胡金龍都是他的子弟兵。

陳献榮已離開南英商工，目前擔任台南市棒委會主委，獅隊指出，他長期奉獻台南基層棒球，培育很多優秀職棒選手，子弟兵知道教練要站上投手丘開球充滿期待，中信兄弟隊教練陳江和、許峰賓、選手林書逸、鄭凱文，還有獅隊教練凃壯勳、莊駿凱和選手胡金龍、林益全、江亮緯賽前齊聚。

陳献榮非常珍惜這次邀約，上場時還和他們擊掌，再站上投手丘開出漂亮好球，他說：「很開心獲邀擔任開球嘉賓，到場才知道子弟兵會在投手丘迎接我，這是一個特別的安排。」