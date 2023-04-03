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中職／獅隊首任領隊郭俊男亮相 傳承99號球衣給林益全

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊前領隊郭俊男（中）重返台南球場，和「神全」林益全（右）相見歡。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前領隊郭俊男（中）重返台南球場，和「神全」林益全（右）相見歡。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南球場進行新球季主場首戰，也是府城開幕戰，對決來訪的中信兄弟隊，隊史首位領隊郭俊男親自出席，穿上屬於球迷的1號球衣，傳承99號給「神全」林益全，「99+1」象徵百分百祝福與圓滿。

獅隊是中職元老級球團，郭俊男從1990年（職棒元年）起擔任領隊長達10年，老球迷對這位個性豪爽的「郭大砲」都有深刻印象，今天以83歲高齡重返台南球場，成為象獅大戰賽前焦點。

獅隊指出，隊史首任穿上99號球衣是郭俊男，球團特別邀他再次蒞臨台南球場見證開幕戰，本次傳承活動也贈送郭俊男1號英雄球衣、轉任獅隊頭號球迷，並將99號傳承給今年新加盟的林益全，期待展現長打火力、攻下關鍵勝利。

郭俊男平常喜歡泡茶，球團特別準備頂級普洱茶禮盒回贈，感謝這位資深領隊傳承背號。郭俊男說：「好久沒回到球場，謝謝球隊這次邀約，能夠參與號碼傳承是很有意義的事，也希望林益全有好表現，相信他可以、也做得到。」

郭俊男笑說，能夠參與這次開幕戰盛會也是一種榮耀，尤其穿上1號英雄球衣，自己好像又年輕好幾歲。

獅隊賽前在場外規畫許多英雄戰技體驗遊戲關卡，讓球迷感受不一樣的主題樂趣，也邀請台南市管樂團蒞臨現場，特別演奏「Sing Sing Sing」、年度主題曲「強勢來襲」、隊歌「王者之獅」 ，氣勢浩瀚的管樂演出讓現場充滿震撼音樂饗宴。

統一獅隊前領隊郭俊男（左二）重返台南球場，和「神全」林益全（右二）相見歡。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前領隊郭俊男（左二）重返台南球場，和「神全」林益全（右二）相見歡。圖／統一獅隊提供

林益全 統一獅 中職

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