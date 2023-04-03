中職／布里悍非布「理」悍 不適用罰1萬但下不為例
味全龍隊今天在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，先發洋投布里悍的球衣卻多了一個「王」，穿著印有「布理悍」的球衣上場。聯盟解釋此次狀況屬於球衣製作錯誤，不會開罰，但已提醒龍隊更正，布里悍下次就必須穿著正確譯名的球衣上場。
布里悍今天擔任先發投手，這是他的本季初登板，球衣卻讓悍將隊陣營越看越不對勁，注意到他的球衣上怪怪的，好像多了幾筆畫；龍隊證實並未更改他的譯名，布里悍還是布里悍。
聯盟規章中提到，「比賽時未穿著規定服裝（含背號、姓名及球鞋）出賽，處該人員罰款 1 萬元。」但布里悍的案例不適用。
聯盟表示，這次狀況是因球衣製作錯誤，過去也有過選手使用英文名字的球衣卻拼錯字母，皆未開罰，這次也屬相同案例，已通知球團更正，下次就必須穿著正確球衣上場。
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