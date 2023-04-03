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中職／選穿9號無關王柏融 盼大王就當大王、小玉交給他

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
「宇宙人」為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
「宇宙人」為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天進行主場開幕戰，新莊棒球場賽前邀請「宇宙人」為「宇宙邦」加持，主唱小玉穿著9號球衣超有梗，但其實選號碼由來與王柏融無關，而是自己的生命靈數，方Q妙回：「大王就是大王，小玉就交給他就好了。」

悍將隊主場開幕戰邀請人氣樂團宇宙人進行賽前表演，演唱4首歌，分別是《陪我玩》、 《你的樣子》、《藍色的你》、《如果我們還在一起》。

阿奎擔任開球投手，小玉擔任打者，方Q則是主審，悍將隊由范國宸負責接捕。小玉穿著9號球衣，引起不小討論，綽號「大王」的王柏融，打不好時在球迷口中就會變成「小玉」；今天由「小玉」穿上和王柏融在中職時期相同的9號球衣，引起不小聯想空間。

3人解密選背號的由來，阿奎的「19」是因2004年組團至今19年，4月19日也是兒子的生日；方Q的「44」則是學校球隊背號。至於最受矚目的「9」號，小玉說：「是我的生命靈數」。

小玉透露，自己並未聯想到，是其他團員跟他講才知道；方Q表示，他們有在關注旅外選手，知道他們在國外打拚的辛苦，希望大王可以一直都是大王，他拍拍身旁的小玉說：「小玉就交給他就好了。」

宇宙人為宇宙邦開球，3人說冥冥之中注定，小玉說：「有種緣份，有個宇宙邦稱號、藍色球衣，我們叫宇宙人，有首歌叫『藍色的你』，也算滿榮幸，因為這樣一首歌來這邊當開球嘉賓。」

3人在經典賽期間也跟全台球迷一樣感受棒球狂熱，小玉不好意思透露，「滅火器」主唱楊大正說他有點像大谷翔平，「我想說哪裡像。」方Q期望延續經典賽的熱情，希望今天也是一場精采的球賽，「富邦可以旗開得勝當然最好。」阿奎則說希望成為悍將隊的幸運星。

「宇宙人」為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，主唱小玉選穿9號球衣。記者余承翰／攝影
「宇宙人」為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，主唱小玉選穿9號球衣。記者余承翰／攝影

王柏融 棒球 經典賽

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