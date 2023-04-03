中職／范國宸完成再見觸殺展笑容 事先就有想好狀況

中職富邦悍將隊長范國宸昨天演出猛打賞，最後在12局又演出再見觸殺，雀躍露出笑容，他今天表示，當下就有感覺到林哲瑄會把球傳回來，確定對方出局、比賽結束後很開心。

悍將昨天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊鏖戰到延長賽12局，到了12局下2出局、一壘有人時，桃猿打者郭永維擊出右外野安打，不過右外野手林哲瑄馬上把球傳回一壘，一壘手范國宸順利完成再見觸殺，讓桃猿隊安打變成最後一個出局數，最後雙方3比3握手言和。

談到這次關鍵守備，范國宸今天受訪時表示，「因為當時是最後一局，只剩平手機會，如果可以少面對一個打者，就是很好的結果。」他指出，當下就已經想清楚，右外野手林哲瑄不可能丟二壘，「因為關鍵分在三壘，我們是做本壘這條線，剛好也有意識到他會往我這邊丟。」

確定觸殺後，范國宸興奮露出笑容，不過他今天澄清並沒有「偷笑」，他笑說：「確定出局才笑，因為比賽就結束了。」

打擊部分，范國宸昨天打第4棒，6打數敲出3安猛打賞，他指出，昨天比賽剛開始有點緊繃，因為是今年第一場正式比賽，「但到後面我們都有放開，希望延續昨天後面的手感到今天。」

28歲的范國宸今年接下悍將隊長重任，且之前代表台灣隊參加經典賽，他表示，「我沒有跟到整個春訓，但有從電視上看大家的熱身賽，開季前一天我們有集合，我跟大家說很相信他們的努力，上了場就是做自己春訓有練到的就好。」