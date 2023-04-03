快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

反制蔡總統見麥卡錫「將再度圍台軍演」？ 陸外交部回應

同框賈伯斯兒子 郭台銘親揭iPhone「4S」命名意涵

中職／范國宸完成再見觸殺展笑容 事先就有想好狀況

中央社／ 新北3日電
范國宸。（富邦悍將提供）
范國宸。（富邦悍將提供）

中職富邦悍將隊長范國宸昨天演出猛打賞，最後在12局又演出再見觸殺，雀躍露出笑容，他今天表示，當下就有感覺到林哲瑄會把球傳回來，確定對方出局、比賽結束後很開心。

悍將昨天作客桃園棒球場，與樂天桃猿隊鏖戰到延長賽12局，到了12局下2出局、一壘有人時，桃猿打者郭永維擊出右外野安打，不過右外野手林哲瑄馬上把球傳回一壘，一壘手范國宸順利完成再見觸殺，讓桃猿隊安打變成最後一個出局數，最後雙方3比3握手言和。

談到這次關鍵守備，范國宸今天受訪時表示，「因為當時是最後一局，只剩平手機會，如果可以少面對一個打者，就是很好的結果。」他指出，當下就已經想清楚，右外野手林哲瑄不可能丟二壘，「因為關鍵分在三壘，我們是做本壘這條線，剛好也有意識到他會往我這邊丟。」

確定觸殺後，范國宸興奮露出笑容，不過他今天澄清並沒有「偷笑」，他笑說：「確定出局才笑，因為比賽就結束了。」

打擊部分，范國宸昨天打第4棒，6打數敲出3安猛打賞，他指出，昨天比賽剛開始有點緊繃，因為是今年第一場正式比賽，「但到後面我們都有放開，希望延續昨天後面的手感到今天。」

28歲的范國宸今年接下悍將隊長重任，且之前代表台灣隊參加經典賽，他表示，「我沒有跟到整個春訓，但有從電視上看大家的熱身賽，開季前一天我們有集合，我跟大家說很相信他們的努力，上了場就是做自己春訓有練到的就好。」

范國宸 林哲瑄

延伸閱讀

中職／把桃猿安打變出局因「有想清楚」 范國宸微笑再見觸殺

影／中職 鏖戰12局 猿主場與悍將握手言和

中職／林哲瑄差點被豪勁砸中 一度擔心開季首戰就埋單

中職／悍將團隊薪資下修 「范曾申戴」獲複數約肯定

相關新聞

中職／布里悍非布「理」悍 不適用罰1萬但下不為例

味全龍隊今天在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，先發洋投布里悍的球衣卻多了一個「王」，穿著印有「布理悍」的球衣上場。聯盟解釋此次...

中職／猿隊主場開幕戰引發爭議 桃市府聲明提供協助

樂天桃猿隊昨天進行桃園主場開幕戰，不但賽前場地積水，緊急動用大批工作人員整理，對富邦悍將隊之戰打到5局下，還因中外野燈柱...

中職／10局改判滿滿疑惑 丘總看不到改判依據

富邦悍將、樂天桃猿隊昨天在桃園球場打滿12局，以3：3平手收場，因挑戰再次掀起討論，悍將總教練丘昌榮還原10局當下提出的...

中職／龍隊新增3「複翁」 新人王陳冠偉加薪10萬

味全龍隊今天公布選手談薪結果，共3人簽下複數年合約，除了林智勝外，郭天信、李凱威簽下2+1年合約，成為不帶職棒資歷進龍隊...

圖輯／中職富邦悍將主場開幕戰 宇宙人開球加持

富邦悍將今天在新莊棒球場舉行主場開幕戰，賽前邀請到宇宙人擔任表演與開球嘉賓，希望今年不只能季前「宇宙邦」，更要整季「宇宙...

中職／范國宸完成再見觸殺展笑容 事先就有想好狀況

中職富邦悍將隊長范國宸昨天演出猛打賞，最後在12局又演出再見觸殺，雀躍露出笑容，他今天表示，當下就有感覺到林哲瑄會把球傳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦