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中職／郭天信簽複數約本季月薪達35萬 交給媽媽理財

中央社／ 新北3日電
中華職棒味全龍隊3日公布球員薪資，其中郭天信簽下2加1年複數約，本季月薪新台幣35萬元。他表示，相當滿意這次合約。 中央社
中華職棒味全龍隊3日公布球員薪資，其中郭天信簽下2加1年複數約，本季月薪新台幣35萬元。他表示，相當滿意這次合約。 中央社

中職味全龍隊今天公布球員薪水，郭天信簽下2＋1年複數約，本季月薪新台幣35萬元，他今天表示，相當滿意這次的合約，現在主要都是交給媽媽理財，每個月只留一點錢給自己。

去年郭天信的月薪為25萬元，今年則是簽下複數約，第1年為35萬元，第2年起依表現調薪，基本40萬元起跳，第3年最高可達50萬元。味全龍領隊丁仲緯表示，郭天信的合約主要是第2年開始以出賽數為調整依據，第3年還有加上成績部分的設定。

郭天信今天受訪時表示，談約都是交給經紀公司，「但以我的角度，當然是希望好看一點的合約，複數約比較有保障，不用每年因為薪水擔心。」雖然合約第3年的達成門檻有挑戰性，不過郭天信表示會順其自然，「主要還是以團隊為主，身體健康比較重要。」

年僅22歲就領到35萬月薪，讓一旁的學長林智勝也直呼羨慕，不過郭天信表示，自己都會把錢存起來，「每個月都留一點點錢在身上而已，大概只留1萬5至2萬元，其他交給媽媽管理、規劃，接下來計畫買房子。」

郭天信在昨天本季首戰繳出雙安表現，不過守備上發生1次失誤，他今天指出，「坦白說現在狀況沒有到很理想，昨天結果還不錯，但感覺還沒有到自己想要的節奏，昨天又有守備失誤。」郭天信透露，昨天「火哥」張建銘還輕輕打他的頭，幫他「鎖緊螺絲」，盼他更專注在場上。

郭天信開季從第3棒出發，不過他說：「今年對我來說打第幾棒沒有差，去年會覺得中心棒次想要有怎麼樣的表現，但後來發現好像不需要，昨天我們打線就是短槍、大砲穿插，我後面都是很會打的打者、狀況都很好，主要還是以團隊為主。」

郭天信 味全龍 林智勝

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