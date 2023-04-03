棒球／「馬戲團級」美技沒收全壘打！美大學生登大聯盟官網

美國大學NCAA一級大西洋海岸聯盟今天出現一次神奇美技，北卡羅來納大學外野手艾瓦瑞茲（Patrick Alvarez）上演「神反應」，沒收可能的全壘打球，不僅球迷嘆為觀止，還登上大聯盟官網，被稱為「馬戲團級演出」。

北卡羅來納大學今天面對聖母大學，4局下打者擊出左外野深遠飛球，艾瓦瑞茲迅速退到牆前，伸手嘗試接住可能的全壘打球，結果球竟打到手套上，當球差點彈進場內落地時，艾瓦瑞茲反應迅速，把球接近手套，完成超級美技。

Hi #SCTop10, we're back with yet 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 insane catch by a UNC outfielder! 🤯



📺 https://t.co/vnZ9K1aIvv pic.twitter.com/nwSkdVaU33 — Carolina Baseball (@DiamondHeels) 2023年4月2日

艾瓦瑞茲接到球後露出開心笑容，隊友紛紛獻上掌聲。大聯盟官網也報導這次美技，指出艾瓦瑞茲因手眼協調出色，上演神奇守備，「這不是一般的沒收全壘打美技，當他完成馬戲團表演並沒收全壘打後，未來幾年肯定是上演美技的常客。」