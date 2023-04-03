快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

中職／曾靠55哩小便球飆K 肯特這顆球路有自創名號

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
肯特。 富邦悍將提供
肯特。 富邦悍將提供

富邦悍將隊洋投肯特擁有一顆球速僅80多公里的小便球，在小聯盟時期就曾引起話題，他為這顆球路取名「stop change」，出現時機不定時，請球迷拭目以待。

30歲肯特來自美國，2015年選秀會上被紅襪隊以第13輪選進， 在3A有多年經歷且表現穩定，去年全季都在馬林魚隊3A，28場出賽（25場先發）、共投144.1局，戰績9勝11敗，防禦率4.99，今年球季首度來到亞洲職棒發展。

肯特體驗新鮮的台灣文化，他提及目前印象最深之處，「路上看到很多腳踏車、摩托車，街上就有很多店面，美國要到大城市才有。」鄉下地方則是空間比較大，還看到很多甘蔗田。

肯特去年曾靠一顆55哩（約88公里）的小便球K掉打者，小聯盟（Minor League Baseball）官方推特曾經分享，談起這顆球路的來歷，他說其實是變速，但有幫它自創名稱「stop change」，「有看我的比賽就知道，你必須隨時注意，連我的隊友都不知道會在何時出現。」

肯特透露，牛棚時有時為了好玩也會投這顆球，雖然昨天比賽沒用到，「但熱身賽用了幾次，有的打者有揮到，也有人看著我，不知道發生什麼事。」

肯特小聯盟時期小便球影片：

小聯盟 牛棚 富邦悍將

延伸閱讀

中職／比賽熄燈不是初體驗 悍將洋投肯特高中有遇過

中職／蔡鎮宇12局下衝二壘出局 曾豪駒為選手扛起責任

中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

中職／這次不是戴就捕了 戴培峰右手掌鉤狀骨折已動刀

相關新聞

中職／猿隊主場開幕戰引發爭議 桃市府聲明提供協助

樂天桃猿隊昨天進行桃園主場開幕戰，不但賽前場地積水，緊急動用大批工作人員整理，對富邦悍將隊之戰打到5局下，還因中外野燈柱...

中職／10局改判滿滿疑惑 丘總看不到改判依據

富邦悍將、樂天桃猿隊昨天在桃園球場打滿12局，以3：3平手收場，因挑戰再次掀起討論，悍將總教練丘昌榮還原10局當下提出的...

中職／龍隊新增3「複翁」 新人王陳冠偉加薪10萬

味全龍隊今天公布選手談薪結果，共3人簽下複數年合約，除了林智勝外，郭天信、李凱威簽下2+1年合約，成為不帶職棒資歷進龍隊...

U18東岸聯盟／哀宥宇高中第2場先發好投勝 平鎮晉級

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，今天派出高一投手哀宥宇對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，...

中職／曾靠55哩小便球飆K 肯特這顆球路有自創名號

富邦悍將隊洋投肯特擁有一顆球速僅80多公里的小便球，在小聯盟時期就曾引起話題，他為這顆球路取名「stop change」...

中職／桃園球場積水挨批 市府體育局說話了：全力協助樂天

中職新球季開打，樂天桃猿昨在桃園主場開幕戰，迎戰富邦悍將。雖然昨天放晴，球場的內野草皮卻嚴重積水，引發批評聲浪。對此，桃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦