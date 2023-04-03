中職／曾靠55哩小便球飆K 肯特這顆球路有自創名號

富邦悍將隊洋投肯特擁有一顆球速僅80多公里的小便球，在小聯盟時期就曾引起話題，他為這顆球路取名「stop change」，出現時機不定時，請球迷拭目以待。

30歲肯特來自美國，2015年選秀會上被紅襪隊以第13輪選進， 在3A有多年經歷且表現穩定，去年全季都在馬林魚隊3A，28場出賽（25場先發）、共投144.1局，戰績9勝11敗，防禦率4.99，今年球季首度來到亞洲職棒發展。

肯特體驗新鮮的台灣文化，他提及目前印象最深之處，「路上看到很多腳踏車、摩托車，街上就有很多店面，美國要到大城市才有。」鄉下地方則是空間比較大，還看到很多甘蔗田。

肯特去年曾靠一顆55哩（約88公里）的小便球K掉打者，小聯盟（Minor League Baseball）官方推特曾經分享，談起這顆球路的來歷，他說其實是變速，但有幫它自創名稱「stop change」，「有看我的比賽就知道，你必須隨時注意，連我的隊友都不知道會在何時出現。」

肯特透露，牛棚時有時為了好玩也會投這顆球，雖然昨天比賽沒用到，「但熱身賽用了幾次，有的打者有揮到，也有人看著我，不知道發生什麼事。」

肯特小聯盟時期小便球影片：