中職／曾靠55哩小便球飆K 肯特這顆球路有自創名號

富邦悍將隊洋投肯特擁有一顆球速僅80多公里的小便球,在小聯盟時期就曾引起話題,他為這顆球路取名「stop change」,出現時機不定時,請球迷拭目以待。

30歲肯特來自美國,2015年選秀會上被紅襪隊以第13輪選進, 在3A有多年經歷且表現穩定,去年全季都在馬林魚隊3A,28場出賽(25場先發)、共投144.1局,戰績9勝11敗,防禦率4.99,今年球季首度來到亞洲職棒發展。

肯特體驗新鮮的台灣文化,他提及目前印象最深之處,「路上看到很多腳踏車、摩托車,街上就有很多店面,美國要到大城市才有。」鄉下地方則是空間比較大,還看到很多甘蔗田。

肯特去年曾靠一顆55哩(約88公里)的小便球K掉打者,小聯盟(Minor League Baseball)官方推特曾經分享,談起這顆球路的來歷,他說其實是變速,但有幫它自創名稱「stop change」,「有看我的比賽就知道,你必須隨時注意,連我的隊友都不知道會在何時出現。」

肯特透露,牛棚時有時為了好玩也會投這顆球,雖然昨天比賽沒用到,「但熱身賽用了幾次,有的打者有揮到,也有人看著我,不知道發生什麼事。」

Give him the eephus, Matthew!



That's a 55-mph K for @Marlins LHP Matthew Kent with the @JaxShrimp: pic.twitter.com/iP7jB5WwoK