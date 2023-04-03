中職／桃園球場積水挨批 市府體育局說話了：全力協助樂天

中職新球季開打，樂天桃猿昨在桃園主場開幕戰，迎戰富邦悍將。雖然昨天放晴，球場的內野草皮卻嚴重積水，引發批評聲浪。對此，桃園市體育局今天表示，市府會提供必要的資源與協助，全力支持樂天桃園球場優化球場狀態，讓球迷觀賽品質持續提升。

樂天桃園棒球場2008年興建、2009年完工，該球場的排水問題過去就經常備受外界批評，該球場昨舉行樂天桃猿的本季開幕戰，雖天氣已經放晴，但草皮卻因為前幾天的陰雨導致積水。

工作人員在比賽開始前努力搶救草皮，經過幾個小時的修復後，比賽終於如期展開，但比賽進行到5局下1人出局時，左外野的燈柱又突然熄滅，引發不少球迷不滿。

體育局今天聲明表示，在發展桃園運動產業的目標下，市府將提供必要的資源與協助，全力支持樂天桃園球場優化球場狀態，讓球迷觀賽品質持續提升。

體育局表示，樂天球團對職業棒球運動投入有目共睹，未來雙方合作會更加深化，對於球迷的建議，市府與球團會審慎面對與精進，並針對目前現狀軟硬體現狀，呈現更好的賽事場地與營造友善觀賽環境，期盼與球迷共創共好的桃園運動產業。