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中職／猿隊主場開幕戰引發爭議 桃市府聲明提供協助
樂天桃猿隊昨天進行桃園主場開幕戰，不但賽前場地積水，緊急動用大批工作人員整理，對富邦悍將隊之戰打到5局下，還因中外野燈柱突然燈光全熄，造成比賽被迫暫停，猿隊賽後發出聲明向球迷致歉，桃園市政府體育局今天指出，市府將提供必要資源與協助。
桃市體育局聲明如下：
「針對昨日（2日）樂天開幕戰球場場地問題，桃園市政府體育局表示，在發展桃園運動產業的目標下，市府將提供必要的資源與協助，全力支持樂天桃園球場優化球場狀態，讓球迷觀賽品質持續提升。
樂天球團對職業棒球運動投入有目共睹，未來雙方合作會更加深化，對於球迷朋友的建議，市府與球團也會審慎面對與精進，並針對目前現狀軟硬體現狀，呈現更好的賽事場地與營造友善觀賽環境，期與球迷共創共好的桃園運動產業。」
桃園球場昨天不但多處積水，草皮也不夠平整，賽前甚至出現悍將練球、工作人員還在整地的情況，比賽打到一半又出現燈光問題，引發球迷熱烈討論，出現不少批評的聲音，球團賽後指出「針對草皮養護以及設備調整，未能將職業賽事的比賽場地維護至最佳狀態迎接開季，樂天桃園棒球場責無旁貸」。
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