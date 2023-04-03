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中職／把桃猿安打變出局因「有想清楚」 范國宸微笑再見觸殺

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
十二局下，猿隊郭永維（左）遭觸殺在一壘，扳平戰局的功臣悍將隊林哲瑄（右）與范國宸在場中擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
十二局下，猿隊郭永維（左）遭觸殺在一壘，扳平戰局的功臣悍將隊林哲瑄（右）與范國宸在場中擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

富邦悍將、樂天桃猿隊昨天打滿12局，最終能以和局收場，右外野手林哲瑄傳一壘抓到郭永維，讓猿隊的安打硬生生變成全場最後一個出局數是關鍵，一壘手范國宸疑似還沒觸殺到就掛滿笑容，今天被問及此事澄清，「碰到才笑的啦！」

猿隊昨天12局下的攻勢峰迴路轉，郭嚴文先敲出一記沙坑擊球安打，代跑蔡鎮宇卻死在壘間，兩出局後廖健富選到保送，換上嚴宏鈞代跑，郭永維敲出安打，卻在過一壘後繞壘，林哲瑄接球後傳一壘完成觸殺。

范國宸抓下最後一個出局數超雀躍，在場上蹦蹦跳跳，球迷還注意到他在觸殺當下臉上溢滿笑容。

今天被虧感覺還沒碰到就在笑，范國宸趕緊說：「沒有啦！碰到才笑啦！還沒碰到哪敢笑，萬一safe怎麼辦，確定出局才開心，因為比賽結束了。」

「如果可以少面對一個打者，當然是好事。」范國宸表示，可以抓下這個出局數，關鍵在於當下腦中有先想清楚，「哲瑄不可能丟二壘，因為關鍵分在三壘，我們做本壘這條線，也有意識到他會往一壘丟，就是有這個感覺。」

范國宸 林哲瑄

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