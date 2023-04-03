中職／比賽熄燈不是初體驗 悍將洋投肯特高中有遇過

桃園棒球場昨天進行本季首戰，球場狀況不佳飽受抨擊，富邦悍將隊洋投肯特在這座球場迎來中職處女秀，他透露過去也曾在比賽時遇到罕見狀況，「像是燈泡破掉或掉下來，那是在我高中時。」

悍將隊昨天在客場遭遇樂天桃猿隊，晴天卻積水、比賽中發生燈柱熄滅，狀況連連，悍將教頭丘昌榮今天受訪談到場地狀況，他指出桃園球場過去內野就是這樣，以前就有過打到一、二壘之間球卻停住、沒有彈跳，「沒有下雨是還好，但平整度、積水排比較慢，容易形成泥巴。」

丘昌榮強調，兩邊比賽條件都相同，但還是希望可以改善，才能預防選手受傷，他也理性呼籲，「不需要其他負面評論，就是盡快改善，讓事情可以解決。」

肯特在中職的處女秀，繳出先發6局被敲7安打、失3分（責失2分）的成績單，燈柱熄燈之際，正好就是他投球的半局，當下也是一臉錯愕。

肯特表示，無法控制天氣，只要比賽開打，就必須做好準備，不能有任何藉口，要把自己本分做好，不論場地乾、濕，兩隊都面對一樣的比賽狀況。

至於燈柱意外，他透露自己當下並未注意到，「是看到裁判、捕手比外野的方向，轉頭才發現燈柱熄掉，也沒什麼事情能做的，就是隨時準備好自己，在比賽恢復進行時可以馬上進入狀況。」肯特回憶，過去自己比賽也遇過燈泡壞掉的狀況，被追問何時，他說：「是高中時，界外球打到燈泡掉下來。」