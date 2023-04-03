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U18東岸聯盟／哀宥宇高中第2場先發好投勝 平鎮晉級

中央社／ 台東3日電
U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，3日派出高一投手哀宥宇（圖）對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中把握機會磨練選手，3日派出高一投手哀宥宇（圖）對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝。 中央社

U18東岸聯盟棒球平鎮高中把握機會磨練選手，今天派出高一投手哀宥宇對西苑高中先發，哀宥宇高中生涯第2場正式賽投出水準，5局無失分率隊以2比0拿勝，也希望能拚玉山盃名單。

2023年U18東岸聯盟棒球賽預賽最後一戰平鎮高中與西苑高中交手，平鎮賽前已經拿下4勝、確定晉級，今天派出高一投手哀宥宇先發，哀宥宇開賽連抓11個出局數，直到4局2人出局後才被跑出內野安打，但力守不失分。

哀宥宇今天總計用59球投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制拿下勝投；平鎮比賽前半段打線沒能搶分，6局抓準對方投手、守備都有狀況，靠著單局2安、1次守備失誤拿下2分，抽籤結果也提前確定晉級4強。

平鎮教練羅健銘表示，哀宥宇今天投得很好、控球好，哀宥宇球質不錯，設定投60至70顆，投到5局有發現他球路偏高，所以5局投完把他換下場。

羅健銘表示，哀宥宇雖然才高一，但控球不錯，最快球速也可以投到140公里，除了直球還有曲球、滑球和變速球，至於面對大場面會不會緊張還需要觀察，但控球好的投手落差不至於太大。

哀宥宇是去年U15世界盃棒球賽國手，也是投打二刀的好手，他表示，有了國際賽經驗磨練更能享受比賽，不會緊張，上一場正式賽先發投球是鋁棒組比賽，第一次投木棒組的比賽，因為自己也有打擊，知道木棒控制沒有這麼容易，今天策略是積極攻擊好球帶。

哀宥宇打擊時守備位置是游擊、三壘，但他對投球比較有信心，也比較喜歡投球，最有自信的球路是滑球，有機會可以拚玉山盃青棒選拔賽名單，他表示當然很開心，也知道平鎮很競爭，需要特別努力、專注地練習。

陽念希U18東岸聯盟首度雙響砲 看齊張育成盼更強

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，桃園市平鎮高中好手陽念希打擊狀況不錯，曾在1日預賽連2打席開轟、單場雙響砲為高中生涯首次，圖為陽念希3日出賽畫面。 中央社
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽持續展開，桃園市平鎮高中好手陽念希打擊狀況不錯，曾在1日預賽連2打席開轟、單場雙響砲為高中生涯首次，圖為陽念希3日出賽畫面。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中好手陽念希預賽曾單場雙響砲、是生涯首次；陽念希看經典賽希望向張育成看齊，「成為不同等級的選手」，今年U18世界盃在台灣打，希望拚國手在國人面前獻技。

U18東岸聯盟棒球邀請賽平鎮高中高二好手陽念希打擊狀況維持不錯，曾在1日預賽對美和中學的比賽，連2打席開轟、單場雙響砲為高中生涯首次。

陽念希表示，在年初的高中棒球聯賽（木棒組）比賽時打擊狀況很不錯，木棒聯賽結束後、東岸聯盟開打前，狀況不太好，但一進入比賽狀況，好的感覺就回來了。

陽念希是去年U18世界盃棒球賽國手，國際賽經驗磨練，也看到國外好手多，希望提升力量，也要展現想贏得比賽的強烈企圖心。

陽念希是投打二刀好手，此次東岸聯盟也有投1場，投5局失1分、表現不差，打擊有長打砲火，目前高中生涯累積5轟，陽念希表示，目前還是投打都會練。

陽念希表示有看今年世界棒球經典賽，看到全台灣球迷都在幫代表隊加油，感覺很棒，對旅美好手張育成表現特別有印象，「張育成上場就是完全不同等級的球員，也想要成為像他那樣的選手」；今年U18世界盃也將在台灣舉行，陽念希直言「超級想要拚」。

邱賢嘉U18東岸聯盟好投 盼王貞治盃打出最好表現

2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽地主台東體中分3隊參賽，東體紅隊3日預賽最終戰交手美和中學，邱賢嘉先發主投6局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分）。 中央社
2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽地主台東體中分3隊參賽，東體紅隊3日預賽最終戰交手美和中學，邱賢嘉先發主投6局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分）。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中隊分3隊參賽，東體紅隊今天與美和中學交手，邱賢嘉先發6局1責失分，率隊以5比4拿勝，雖然無緣晉級，但也盼帶領學弟成長，之後王貞治盃打出最好表現。

2023年U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中隊分3隊參賽，東體紅隊以備戰王貞治盃青棒賽為主，東體白隊備戰玉山盃青棒國手選拔賽，台東縣聯隊以台東體中為主體加入成功商水球員組成聯隊、盼觀察選手。

東體紅隊今天預賽最後一戰與美和中學交手，派出高三邱賢嘉先發扛4棒、也擔任先發投手；邱賢嘉投球1局下有狀況，隊友守備失誤，2人出局後再被敲出安打讓對手攻占三壘，但力守不失分，3局被敲2支安打失掉1分。

邱賢嘉投到6局接連被敲2支安打，接著隊友守備又出現失誤，再被敲出安打失掉2分；因為比賽時間限制，今天這場比賽從7局開始打突破僵局制延長賽，東體紅隊7局上靠著短打推進、邱賢嘉高飛犧牲打送回1分，東體紅再靠著投手犯規多跑回1分保險分。

美和中學7局下靠著接連四壞保送擠回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

邱賢嘉今天投打有表現，先發投6局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分），打擊選到2次四壞保送。

邱賢嘉表示，今天先發投球比賽前半段用球數有點過多，所以後面有點沒力，但上一次投滿6局已經是高一，接下來要投先發還是後援看教練團安排。

邱賢嘉因為超齡只能打王貞治盃青棒賽，他表示身為隊長，此次東岸聯盟的目標就是好好帶領學弟，也希望之後高中生涯最後比賽王貞治盃可以打出最好的表現。

平鎮高中 棒球 玉山盃

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