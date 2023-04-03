中職／看到161公里毛巾嚇一跳 富藍戈預約「162」

富邦悍將隊火球男富藍戈去年熱飆破中職紀錄的161公里，好表現將自己投進主視覺及新商品，他已向商品部預告，下一個目標是162公里，要他們準備好再出新商品。

富藍戈去年10月25日在桃園球場飆出161公里，刷掉2013年義大犀牛隊（悍將前身）洋投強克的160公里，將中職最快球速紀錄保持人的位置掛上自己的名字；新球季回歸悍將，一抵台就看到球隊為他推出的應援毛巾，上面印有熊熊燃燒的161字樣。

富藍戈坦言被嚇了一跳，「能因為破紀錄擁有這樣的商品，想跟富邦悍將說謝謝。」

富藍戈本季來台多了太太陪同，他說：「來到不同的國家，太太可以在身邊支持我，感覺很不一樣。」富藍戈用好表現投進悍將本季主視覺，太太還沒發現，「要給她一個驚喜，她今天會來，或許就會看到。」

富藍戈與曾峻岳共組火球派後防，建立好交情，成為曾峻岳口中的「戈戈」；「戈戈」也看了曾峻岳在經典賽的表現，第一場感覺有點緊張，第二場就有自信多了、像以往的感覺，當然也看到了他流鼻血的場面。

富藍戈說：「有！我想說是怎麼回事，我兩年前在委內瑞拉也發生一樣的事，我心想哇！這也發生在他身上，他回來後有問他，他說因為太熱。」曾峻岳當時對古巴之戰流完鼻血後連飆3K，富藍戈笑說：「流完鼻血後更有爆發力。」