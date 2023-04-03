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中職／龍隊新增3「複翁」 新人王陳冠偉加薪10萬
味全龍隊今天公布選手談薪結果，共3人簽下複數年合約，除了林智勝外，郭天信、李凱威簽下2+1年合約，成為不帶職棒資歷進龍隊的「小龍」中，首批獲得複數年合約的球員。
郭天信第一年為35萬元，第二年起依表現調薪，基本40萬元起跳，第三年最高可達50萬元。李凱威第一年為30萬元，第二年起依表現調薪，基本35萬元起跳，第三年最高可達46萬元。
劉基鴻新球季月薪18萬元，月薪增6萬元。張政禹月薪15萬元，月薪增3萬元。劉時豪月薪突破20萬元，陳品捷則調薪2萬元，來到月薪26萬元。
投手方面，新人王陳冠偉月加薪10萬元，新球季月薪25萬元。郭郁政加薪7.5萬元，來到月薪21萬元。王玉譜月薪19萬元，月薪增6萬元。羅華韋月薪20萬元，月薪增4.5萬元。趙璟榮月薪自10萬元調升至13萬元。林逸達月薪自12萬元調升至13.5萬元。林子昱月加薪2萬元來到21萬元。廖任磊月薪降薪至26萬元，呂偉晟月薪降薪至11.5萬元。
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