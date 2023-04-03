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中職／10局改判滿滿疑惑 丘總看不到改判依據

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
姚冠瑋(右)盜上二壘，原先判決安全上壘，後改判。 擷圖自畫面
姚冠瑋(右)盜上二壘，原先判決安全上壘，後改判。 擷圖自畫面

富邦悍將、樂天桃猿隊昨天在桃園球場打滿12局，以3：3平手收場，因挑戰再次掀起討論，悍將總教練丘昌榮還原10局當下提出的質疑，主要是對沒有明確可以改判的鏡頭卻改判，不解改判的點在哪裡。

昨役10局上，一壘跑者姚冠瑋盜上二壘，原先判決安全上壘，猿隊提出挑戰，經過約4分鐘的重播檢視後改判，丘昌榮上場提出疑問，今天也釋疑當下疑惑。

丘昌榮指出，他第一個疑問是時間，「教練會議有說4分鐘，我比較好奇是時間的認定。」他更在意的點是，「那一天會議是說，有很明確鏡頭才會改判，但昨天怎麼看都沒有很明確，改判的點在哪？」

球迷熱議改判是否在4分鐘內，丘昌榮表示，「既然說有就有，我也沒辦法爭辯，我是覺得大家都會遇到，只要統一，我沒有意見，不要到時就變不一樣，會比較沒有依據。」

回顧中職今年在季前總教練會議上的決議，嚴格執行審視時間於4分鐘內決定最後判決，文中明確提到：「時間計算自裁判員戴上耳機起，至重新判決止。」

對於昨天12局的裁判主動審視也有疑問，丘昌榮表示，當時狀況是裁判認定要看，「我是覺得你這次給了，下次就要給。」

丘昌榮 樂天桃猿 富邦悍將

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