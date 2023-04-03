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中職／桃園球場晴天積水奇觀 聯盟已提改善重點要求盡快處理

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
桃園球場中外野燈柱5局下突然燈光全熄，造成比賽暫停。記者藍宗標／攝影 藍宗標
桃園球場中外野燈柱5局下突然燈光全熄，造成比賽暫停。記者藍宗標／攝影 藍宗標

桃園棒球場昨天迎來本季首戰不美麗，大晴天卻積水，燈柱在比賽中熄燈，球團也在賽後發出公告致歉，中職聯盟已針對需要改善之處向球團提出，要求盡快處理。

聯盟祕書長楊清瓏表示，桃園球場的排水一直都是大問題，昨天場地狀況確實比較濕，同仁從一早就進行補強，紅土部分至比賽開打時已改善至正常狀況，左外野草皮經過吸水後仍然較濕，雖是可以比賽的狀態，但確實含水量較高、較軟。

至於有選手反應草皮上發現零件，楊清瓏指出，確實有發現紙花碎片，場務人員昨天已進行地毯式清除。

楊清瓏表示，「聯盟已經針對昨天的現場狀況，和桃猿領隊說明，他們賽後也和桃園市政府開會，要針對我們提出的重點盡快處理。」聯盟也會持續關心桃園球場後續狀況。

球迷同樣關注的是明天將迎來本季首戰的澄清湖棒球場，楊清瓏表示，已經派駐場地專家和場務人員進駐，對於聯盟提出的問題，高雄市政府從熱身賽結束後就進駐改善，已連續工作了約一個禮拜。

中職在季前領隊會議討論「球場檢測標準辦法」，目前在擬定階段，還有細節待修正，未來這套辦法上路後的實施辦法，楊清瓏指出，聯盟將在開季前確認、檢查球場狀況，將需要改善之處逐一列給球團。

楊清瓏 中職 棒球

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