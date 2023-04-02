中職／蔡鎮宇12局下衝二壘出局 曾豪駒為選手扛起責任

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在桃園球場經過4小時33分馬拉松大戰，打完12局3：3握手言和，成為中職新球季首場和局，悍將總教練丘昌榮表示，牛棚扮演好角色，但打者要加強。

悍將洋投肯特先發6局失3分，岳少華、賴智垣、富藍戈、曾峻岳、歐書誠投到比賽結束未再掉分，一共只被揮出3支安打，讓丘昌榮很滿意，他說：「這場比賽能追平、壓住分數，投手群貢獻很大。」

但悍將全場11支安打，比猿隊多1支， 尤其前6局有3次攻占得點圈，卻打不回分數，丘昌榮認為打者太緊繃，壘上有人時揮棒僵硬。

猿隊本來有機會開季2連勝，不過多次出現跑壘失誤，造成和局收場，尤其12局下郭嚴文安打後，換上蔡鎮宇代跑，當時無人出局，他大膽衝向二壘遭觸殺，全隊攻勢也遭瓦解。

猿隊總教練曾豪駒表示，投手整體表現不錯，但比賽過程跑壘有出錯，最後那個play（蔡鎮宇）很可惜，不好之處就再修正。