中職／林哲瑄差點被豪勁砸中 一度擔心開季首戰就埋單

富邦悍將隊今天作客桃園球場，展開新球季首戰，原本落後樂天桃猿隊3分，8局上攻下3分追平戰局，最後打完延長12局3：3和局收場，林哲瑄歸隊首戰就有重大貢獻，他說：「全隊都沒放棄，大家都努力到最後。」

悍將隊前7局無法從猿隊先發投手黃子鵬的手中得分，8局上面對陳禹勳、陳冠宇追回兩分，猿隊在2出局二、三壘有人時，提前換上「守護神」豪勁，連續保送姚冠瑋、林哲瑄，悍將隊追平比數。

林哲瑄和豪勁磨了9球，關鍵保送攻下打點，幫助悍將隊挽回落後局面，他說：「擠回來得分，很振奮。」

林哲瑄去年7月23日在新竹球場對味全龍隊之戰，4局下撲接飛球受傷，動完手術後順利度過復健期，趕上今年開季首戰；他表示，黃子鵬的球本來就不好打，剛開始掌握不是很好，直到他退場才有機會得分，全隊表現很好。

8局下被豪勁保送前，有一顆近身球疑似打到林哲瑄，主審張展榮本來判定觸身球，經過電視輔助判決，證實打到球棒、而非手肘，最後改判擦棒球；但林哲瑄很有耐心，終究磨到保送，為球隊立下大功。

他說：「當時為了閃球，根本不知有沒有被打到，閃躲時完全不知，還好沒被打到手，不然第一場比賽就要埋單。」