快訊

總統要到立法院備詢！柯文哲突拋2024競選政見 連口號都想好了

一語成讖！坂本龍一去年就預言「可能是最後一次演出」

中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
黃子鵬優質先發未能勝投。記者侯永全／攝影
黃子鵬優質先發未能勝投。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天進行桃園主場開幕戰，去年中職防禦率王黃子鵬登板，對富邦悍將隊先發7局無失分，原本有機會勝投卻被牛棚搞砸，兩隊一路僵持到12局以3：3結束比賽，黃子鵬獲選單場MVP。

中職34年球季昨天開打，猿隊在台中洲際球場以4：1擊敗中信兄弟隊，今天回到主場未能拚出開季2連勝。

猿隊打線面對悍將隊洋投肯特，2局下展開首波攻勢，朱育賢先獲保送，再靠郭嚴文安打、梁家榮內野滾地球護送，攻下全場第1分；猿隊把握這次機會，宋嘉翔也揮出安打，馬傑森內野滾地球造成悍將隊失誤，追加第2分。

悍將隊前6局三度攻占得點圈，包括6局上滿壘都留下殘壘，猿隊6局下攻勢再起，成晉、林泓育、朱育賢接連安打攻下1分，比數變成3：0。

黃子鵬用94球投滿7局，被揮出6支安打、保送2次，僅有3次三振都送給申皓瑋，讓悍將隊一路掛零，優質先發無關勝敗。

肯特在中職初登板，投99球完成6局任務，被揮出7支安打、保送2次，投出3次三振，失3分有2分自責，同樣演出優質先發。

悍將隊8局上面對猿隊中繼投手陳禹勳，終於逮到反攻機會，王正棠、申皓瑋、范國宸連續安打，加上第3任投手陳冠宇暴投，一共攻下兩分；猿隊在2出局二、三壘有人時，提前換上「守護神」豪勁，不料連續保送姚冠瑋、林哲瑄，讓悍將隊追平比數，這3分都算在陳禹勳身上，兩隊進入延長賽後和局收場。

中職 黃子鵬

延伸閱讀

中職／19歲孔念恩開季先發初體驗 緊張到半夜兩點多才睡

中職／黃子鵬經典賽獲動力 偷爆料兒子「在看啦啦隊」

中職／開季宣傳活動前進兒童新樂園 6球星、19女孩出席

經典賽／中華隊投球均速輸捷克 倒數第二只贏中國隊

相關新聞

中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

「大師兄」林智勝今天沒開轟，改當隊友「滷蛋」，5局上的安打串起攻勢，劉基鴻一發三分砲擴大領先，加上兩位轉隊球員都有貢獻，...

中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

樂天桃猿隊今天進行桃園主場開幕戰，去年中職防禦率王黃子鵬登板，對富邦悍將隊先發7局無失分，原本有機會勝投卻被牛棚搞砸，兩...

中職／賽前積水才解決 桃園球場5局下又因熄燈被迫暫停

樂天桃猿隊今天在桃園球場進行主場開幕戰，對富邦悍將隊之戰打到5局下，中外野燈柱突然燈光全熄，比賽被迫暫停14分鐘才恢復。

中職／桃園球場賽前積水 悍將練球還有人整理場地中

中職新球季開打第2天，樂天桃猿隊在桃園球場迎戰富邦悍將隊，進行主場開幕戰，但賽前場地仍有積水現象，不少悍將隊教練、球員看...

中職／拚300轟就起跑位 林智勝開季首戰先發第四棒

味全龍隊今天迎接新球季首戰，到洲際棒球場作客面對中信兄弟隊，「大師兄」林智勝挑戰300轟已就起跑位置，先發第四棒、一壘手...

中職／樂天桃猿開幕戰桃捷取消回程優惠 桃捷回應了

樂天桃猿棒球隊今舉行開幕戰，因桃園捷運回程票取消免費引發網路熱議，對此，桃園捷運公司回應，很多球迷從台北搭高鐵至A18站再轉乘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦