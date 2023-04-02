中職／黃子鵬被牛棚搞掉勝投 悍將、猿隊開幕戰打完12局扯平

樂天桃猿隊今天進行桃園主場開幕戰，去年中職防禦率王黃子鵬登板，對富邦悍將隊先發7局無失分，原本有機會勝投卻被牛棚搞砸，兩隊一路僵持到12局以3：3結束比賽，黃子鵬獲選單場MVP。

中職34年球季昨天開打，猿隊在台中洲際球場以4：1擊敗中信兄弟隊，今天回到主場未能拚出開季2連勝。

猿隊打線面對悍將隊洋投肯特，2局下展開首波攻勢，朱育賢先獲保送，再靠郭嚴文安打、梁家榮內野滾地球護送，攻下全場第1分；猿隊把握這次機會，宋嘉翔也揮出安打，馬傑森內野滾地球造成悍將隊失誤，追加第2分。

悍將隊前6局三度攻占得點圈，包括6局上滿壘都留下殘壘，猿隊6局下攻勢再起，成晉、林泓育、朱育賢接連安打攻下1分，比數變成3：0。

黃子鵬用94球投滿7局，被揮出6支安打、保送2次，僅有3次三振都送給申皓瑋，讓悍將隊一路掛零，優質先發無關勝敗。

肯特在中職初登板，投99球完成6局任務，被揮出7支安打、保送2次，投出3次三振，失3分有2分自責，同樣演出優質先發。

悍將隊8局上面對猿隊中繼投手陳禹勳，終於逮到反攻機會，王正棠、申皓瑋、范國宸連續安打，加上第3任投手陳冠宇暴投，一共攻下兩分；猿隊在2出局二、三壘有人時，提前換上「守護神」豪勁，不料連續保送姚冠瑋、林哲瑄，讓悍將隊追平比數，這3分都算在陳禹勳身上，兩隊進入延長賽後和局收場。