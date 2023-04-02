中職／恰恰點名背號值得退休 林智勝不依：給更多人用

賽前見證「恰恰」彭政閔背號引退儀式，林智勝開心獻上擁抱、說聲恭喜，也笑說自己的背號不會退休，「我要給更多人用」。

中信兄弟球團今天在對味全龍隊之戰賽前，為彭政閔的23號背號引退，彭政閔認為職棒球員值得更多背號引退儀式，也點名葉君璋、林威助等人就值得「還有還在打球的林智勝」，林智勝也上前給予前隊友擁抱致意。

「恭喜恰恰，陳金鋒後他是第一個。」林智勝說，不過在回應彭政閔的喊話時，他也笑說：「我的背號要給更多人用，也確實沒有像他這樣，在同一個球隊效力這麼久過。」

事實上，林智勝今年才「讓出」過一次背號，經典賽中華隊報到時，捕手林岱安傳訊息問林智勝「學長，你的球衣在這邊耶，你怎麼沒有報到？」林智勝回答：「我沒有選到，你用這個背號我很放心，就交給你了。」

龍隊開季首戰以7：5贏球，林智勝敲出2安打，但沒有全壘打，生涯300轟還差1支，他在賽後表示：「越早打出來當然開心。」不過他也跟隊友說：「贏球永遠比300轟重要，300轟只是球員的紀錄，繼續打球就有，不知道是哪一場而已。」

林智勝在8局上敲出的右外野飛球被陳文杰美技接殺，他立刻在場上鼓掌，林智勝說：「打出去百分之兩百是安打，他撲到非常厲害，中華職棒球員有這樣表現，確實要給予掌聲。」