中職／悍將2棄將遇龍翻身 王躍霖好久不見146公里球速

富邦悍將隊兩位棄將今年轉戰味全龍隊，在開季第一場都有好表現，高孝儀敲下勝利打點，王躍霖更是投出三上三下，亮出146公里球速讓他感嘆「有一年沒看到了」。

龍隊今天以7：5擊敗中信兄弟隊，在開季首戰奪勝，高孝儀今天扛起先發第8棒，在2局上滿壘時敲出安打，轉隊後的第一支安打就為新東家先馳得點；王躍霖在7局下登板連抓3個出局數，只用14球收工。

高孝儀、王躍霖去年季後都遭到釋出，轉戰龍隊打出一片天，總教練葉君璋表示，當初選擇兩人就是看好經驗值，「他們能夠給隊友安心的感覺，王躍霖還是今天唯一沒被上壘的投手。」

「好的開始。」王躍霖自評轉隊首戰的表現說：「不過還有119場，重點是怎麼樣有好的結束。」

今天面對洲際球場19523人觀戰，王躍霖坦言心情比較亢奮，「張力拉到最高，全力去投。」結果投出最快146公里球速，王躍霖說：「很久沒看到，快一年了吧，春訓的時候最快最快也是144公里。」

跟過去幾個球季相比，王躍霖認為自己今年不同之處在於「積極討教」，就算是投得好的狀況，也會透過教練尋找問題點，要讓自己變得更好。