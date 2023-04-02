聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／劉基鴻砲轟泰樂「復仇」 把洲際炸成圖書館
「紅色大砲」劉基鴻去年因為泰樂的觸身球受傷，無緣季後賽，今年從復健組出發趕上球季開打，結果開季首戰對手中信兄弟隊先發投手就是泰樂，而劉基鴻一發三分砲「復仇」，也把19523人的洲際棒球場打成「圖書館」。
劉基鴻今天單場4支安打，刷新個人紀錄，其中2局上的安打點燃球隊2分攻勢，5局上更是一棒轟出三分砲，將球隊領先擴大為5：1，之後7局、9局各有1支安打。
談到那發全壘打，劉基鴻表示，當下已經兩好球，「沒想太多，就選自己好打的球。」球飛出去後，洲際球場的鼓譟聲瞬間靜默，劉基鴻笑說：「打出去變安靜，不知道發生什麼事。」
劉基鴻延續官辦熱身賽的好手感，問到今年調整不同在哪？他苦笑說：「連續兩年都是復健組出發，不過今年復健時，身體素質調整的不錯。」
今天兄弟主場因為彭政閔背號引退活動，吸引了接近2萬人進場，過去面對大場面常綁手綁腳，劉基鴻也說自己今天不一樣，「滿High的，職棒打到第三年，會享受比賽了，能夠盡情發揮。」
生涯首次單場4安打，劉基鴻難免心情喜悅，「第一場打這樣，希望可以維持下去。」總教練葉君璋也給予相同期許，「希望他穩定成長。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言