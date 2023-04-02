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中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

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中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
味全龍隊劉基鴻在開季首戰轟出三分砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻在開季首戰轟出三分砲。圖／味全龍隊提供

「大師兄」林智勝今天沒開轟，改當隊友「滷蛋」，5局上的安打串起攻勢，劉基鴻一發三分砲擴大領先，加上兩位轉隊球員都有貢獻，高孝儀敲下勝利打點、王躍霖中繼1局無失分，味全龍隊就以7：5擊敗中信兄弟隊，開季首戰奪勝。

林智勝挑戰生涯第300轟的里程碑還差1發，今天擔任先發第四棒、一壘手，不過沒有上演去年開幕戰就開轟戲碼，改當機關槍，全場5打數2安打，為球隊跑回2分。

龍隊2局上擊破兄弟先發泰樂，開局保送後又敲2安，滿壘時高孝儀敲出安打，轉隊後的第一支安打就為新東家先馳得點，李凱威高飛犧牲打再添1分。

兄弟3局下靠著福來喜的陽春砲逼近，5局上龍隊靠著2出局後林智勝、陳品捷兩支安打，加上劉基鴻一發中外野全壘打，炸出3分砲擴大領先。

6局下兄弟岳政華、江坤宇、曾頌恩連續三安，加上龍隊換上來中繼的林逸達暴投，追加2分，回到2分差；不過7局上龍隊再靠著單局4支安打以及1支高飛犧牲打，也打下2分。

8局下陳子豪轟出2分砲，讓比賽再次回到2分差；9局下陳冠偉關門遇到亂流，先被潘志芳敲安，2出局後又被岳東華敲安，好在用再見三振為龍隊守住2分領先。

龍隊劉基鴻單場4支安打，刷新個人新高，另貢獻3分打點，獲選單場MVP；先發投手鋼龍5.1局投出9次三振，不過也被敲5支安打包括1轟，丟掉3分。

前富邦悍將隊投手王躍霖轉隊味全後首次登板，在7局下登板，用14球投出三上三下，也是去年季後被富邦悍將釋出的高孝儀則是3打數1安打、1分打點。

高孝儀 林智勝

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