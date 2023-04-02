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中職／1萬9523人見證！彭政閔23號引退 充滿神秘數字

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，湧進不少球迷。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，湧進不少球迷。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊今天舉辦23號背號退休儀式，傳奇球星彭政閔的魅力未因退休稍減，吸引1萬9523人到台中洲際棒球場觀戰，尾數23巧妙呼應，就連彭政閔等比樂高中，也藏著神秘數字。

兄弟今日「Forever 23」背號引退儀式，賽前安排彭政閔回到球場，在球迷的熱情掌聲中，為本壘後方的「23號」燈箱揭幕，象徵這個號碼從此高掛，只屬於最後持有者彭政閔一人。

賽前活動還包括揭曉「恰恰彭政閔樂高」的模樣，這座彭政閔穿著黃色球衣比出招牌打擊動作的樂高，是兄弟球團委託「樂高大師」黃彥智製作，耗時2個月，共計使用3萬2323片樂高。

洲際主場今晚充滿「23」，球團公布進場人數為19523人，內野座位上還貼著不同顏色的應援卡，在背號退休儀式上一起舉起，排出「FOREVER 23」的字樣。

中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，賽前活動揭曉「彭政閔等比樂高」。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，賽前活動揭曉「彭政閔等比樂高」。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，安排球迷排字致敬。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，安排球迷排字致敬。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，賽前活動揭曉「彭政閔等比樂高」。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟球團今日為「恰恰」彭政閔舉辦「Forever 23」背號引退儀式，賽前活動揭曉「彭政閔等比樂高」。圖／中信兄弟球團提供

彭政閔 中信兄弟 棒球

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