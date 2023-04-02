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中職／23號綁定彭政閔 路易士相惜：他是最佳典範
中信兄弟球團今天為「恰恰」彭政閔舉辦23號引退儀式，特別邀請前兄弟球星、現任台鋼雄鷹隊教練路易士到場，路易士大讚彭政閔展現出的專業精神，會是台灣球員的最佳範例，「他就是最適合引退這個背號的球員」。
在彭政閔之前，中信兄弟隊史含兄弟象隊，共有5位球員穿過23號，不過第一個穿成招牌的，是參與過三連霸的洋將路易士，不過從2001年彭政閔加入職棒後，這個號碼就此與恰恰綁定，直到今年適逢2023年，球團為23號舉辦退休儀式。
彭政閔表示，自己是從小看路易士打球長大，「雖然當時看電視機會不多，但他的名氣很高，穿著的23號也是眾所皆知。」因此當時能夠接下23號背號，彭政閔心存感激。
路易士則說，23號對自己來說，代表了奉獻、激情，願意為目標做出任何犧牲的精神，而彭政閔更展現出專業精神，2015年因「向傳奇致敬」的活動返台時，彭政閔也向路易士解釋選擇23號的原因，「我對此非常感謝」。
「彭政閔是我遇過最專業的球員。」路易士說：「他的職業精神展現出對比賽的尊敬，而且當球員19年來都是如此，為年輕球員樹立了最佳範例。」他也點出兩人相似處在於對比賽充滿熱情，「這從他打球方式就可以看得出來」。
兩人在背號引退儀式後也小小交流了一陣子，路易士透露，聊天內容是關於台灣棒球，「他希望我能夠幫助台鋼茁壯，這也是我這次回台灣的目的。明年台鋼進入進入一軍，很感謝球團找我回來指導，能夠再次穿上23號球衣，為年輕球員打磨技術，讓他們變得更成熟、更穩健。」
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