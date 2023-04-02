中職／背號引退榮譽不獨享 彭政閔點名這些人也值得
「恰恰」彭政閔今天重回熟悉的球場，享受專屬自己的背號退休時刻，卻也沒有忘記為台灣棒球界發聲「希望更多球員能享受到這個榮譽」，一番展現高度的談話引起全場掌聲。
中信兄弟球團今天舉辦「Forever 23」主題日，為彭政閔的「23號」背號進行引退，工作人員從早上8點就進場布置、準備，彭政閔都看在眼裡，他說：「首先感謝球團、經紀公司還有工作人員，這幾天的策劃、辛苦，非常謝謝你們。」
談到自己的背號退休，彭政閔表示：「這對球員來說是無比榮耀。」話峰一轉，「在場有很多球員、教練都值得這個榮耀，像是對面味全龍隊的葉君璋、張建銘，還有我們的總教練林威助，還在打球的林智勝，這些球員都值得這個待遇。」
林智勝在賽前儀式還「脫稿」演出，小跑步到場中與彭政閔相擁，彭政閔坦言，中華職棒的歷史還不到國外職棒般悠久，「不過球員們值得這個尊重，相信未來會更好，有更多球員可以享受這個榮耀。」
彭政閔感謝當初兄弟球團給予自己這個號碼，也謝謝路易士教練願意傳承背號，「最後要感謝自己的努力付出，才能夠讓球迷看到，謝謝球迷。」
為了今天彭政閔見面會的資格，不少球迷從昨晚就開始在洲際棒球場門口排隊，恰恰說，這幾天又是下雨、又是大太陽，真的辛苦球迷，「能夠在這支球迷眾多的隊伍引退背號，感覺更有價值，引退之後遇到球迷，他們還是繼續為我加油，希望我繼續幫助球隊、幫助台灣棒球。」
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