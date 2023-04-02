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中職／彭政閔背號23正式引退 路易士稱讚是最佳典範

中央社／ 台中2日電
路易士。 擷圖自畫面
路易士。 擷圖自畫面

中職中信兄弟今天在洲際棒球場舉辦Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，邀請兄弟早期23號代表路易士到場祝福，路易士表示，彭政閔是他遇過最專業的球員，樹立最佳典範。

在今天賽前背號引退儀式中，兄弟球團特別邀請到現任台鋼雄鷹隊打擊教練路易士到場，他在1994年到1996年效力兄弟象期間，撐起了早期黃衫的23號。路易士今天致詞時透露，幾年前回台灣參加傳奇球星活動時，彭政閔曾提到會選擇23號是因為他，「這讓我非常感謝。」

路易士也對彭政閔說，感謝他在台灣棒球最需要的時候挺身而出，直言對彭政閔感到很驕傲。路易士接受聯訪時表示，「彭政閔是我遇過最專業的球員，他的職業精神展現出對比賽的尊敬，當球員19年來都對比賽充滿熱情，為年輕球員樹立了最佳範例。」

路易士目前在中職第6隊台鋼雄鷹隊執教，他表示，很謝謝球隊找他回來，可以繼續穿上23號球衣，希望幫助台灣年輕球員磨練技術，「看到台灣棒球愈來愈蓬勃是好事，有感覺真的在成長。」彭政閔也對路易士說，希望他能把畢生所學教給台灣球員。

中信慈善基金會董事長辜仲諒則表示，「全台灣大家都知道23號就是恰恰，當時政府找我買洪家兄弟隊，我就是因為恰恰精神被感動，才買這個球隊，我對恰恰、中信兄弟非常驕傲，希望我們能繼續維持這樣的偉大精神，在台灣發展下去，讓全世界看到台灣棒球。」

辜仲諒也指出，希望彭政閔繼續指導球隊的年輕選手，「他們都把你當作精神領袖，我希望更多台灣愛好棒球的小朋友都跟恰恰看齊，學習他的精神，也感謝恰恰對台灣棒球的貢獻。」

彭政閔 棒球 台鋼雄鷹

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