中職／19歲孔念恩開季先發初體驗 緊張到半夜兩點多才睡

富邦悍將隊19歲小將孔念恩，生涯3年首次進入開季名單，新球季首戰對決樂天桃猿隊，被總教練丘昌榮排進先發打線，他說：「雖有心理準備，但開幕戰會緊張，昨天有點睡不著，半夜兩點多才睡。」

孔念恩在前年中職年度選秀會第4輪被悍將隊指名，11月9日初登一軍，生涯前兩季合計出賽17場，繳出打擊率1成70、打點3分的成績，全壘打還未開張。

悍將隊今天在桃園球場出賽，孔念恩擔任先發8棒、右外野手，他表示，被排進先發在預期內，昨天就被外野教練詹智堯告知，好好準備今天對猿隊比賽。

新球季首打席面對去年防禦率王黃子鵬，磨到4壞球保送，孔念恩希望非常健康在一軍待滿整季，他說：「對自己打擊有期待，但守備比較重要，會把重點放在這裡，如果失誤會讓對方多進壘。」